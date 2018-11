AIK vann toppmötet - upp i ensam serieledning

Med lite mindre än halva säsongen spelad har AIK och Oskarshamn cementerat sig i toppen av hockeyallsvenskan. De två lagen har skapat sig en lucka ner till tredjeplatsen och det var bäddat för ett toppmöte på Hovet.

Målkavalkad för AIK

AIK och Oskarshamn är de två lag som det har varit svårast att göra mål på under säsongen - och det märktes.

Första perioden var en fartfylld sådan, men målen saknades. Det skulle dröja fram till att sju minuter hade spelats av mittperioden innan det lossnade - och då lossnade det ordentligt för hemmalaget AIK.

Först rakade Sam Marklund in 1-0 på en retur i powerplay. 25 sekunder senare stod Fredric Weigel för en fin prestation när han avancerade in i anfallszon, bröt in i mitten, väntade in skottläget och sköt pucken via den bortre stolpen och in i mål.

Med en tvåmålsledning i ryggen såg AIK ut att spela med en stor portion trygghet. Hemmalaget spelade samlat och hade bra koll på gästerna samtidigt som målvakten Erik Källgren, med ett förflutet i just Oskarshamn, var säkerheten själv i målet.

Med fem minuter kvar av matchen blev AIK:s Filip Windlert utvisad för hakning och Oskarshamn fick en sista chans att komma in i matchen. Men gästernas ineffektivitet lyste igenom även i det numerära överläget. Det blev inga fler mål och matchen slutade 2-0.

Leksand tappar mark

Samtidigt åkte Leksand på en plump borta mot Södertälje. Hemmalaget ledde med 3-0 efter halva matchen, och Leksand lyckades aldrig komma tillräckligt nära. Matchen slutade 3-1 till Södertälje vilket gör att Leksand tappar mark i toppen.

Dalalaget har 40 poäng och delar tredjeplatsen tillsammans med BIK Karlskoga. AIK toppar med 49 poäng, följt av Oskarshamn med 48.