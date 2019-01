AIK i topp när Leksand slog Oskarshamn

AIK tar över serieledningen i hockeyallsvenskan efter 7-1-segern över Pantern samtidigt som Oskarshamn förlorade hemma mot Leksand med 1-2. AIK är en poäng före Oskarshamn.

AIK hade tre tvåmålsskyttar i Christian Sandberg, Jesper Frödén och Daniel Muzito-Bagenda.

Oskarshamn har nu förlorat två raka matcher, uddamålsförluster mot AIK och nu mot Leksand.

För Leksand innebar segern den sjunde uddamålssegern sedan Roger Melin kom in som tränare.

– Jag är så jävla glad just nu att vi vinner mot ettan, säger Leksandsmålvakten Jonas Arntzen till C More.

– Vi gör en jättebra match och de krigade bra för mig.