Skidtoppar slår tillbaka mot fuskanklagelser

I dokumentären "OS - ett orent spel" pekas två svenska skidåkare ut för att ha haft för höga blodvärden. Uppdrag granskning har tillsammans med andra internationella medier granskat 10 000 blodtester från omkring 2 000 åkare åren 2001 till 2010 och väldigt många åkare ska ha haft höga blodvärden. De två svenskarna ska ha varit aktiva redan under den perioden och fortfarande vara aktiva.

Speciellt en svensk åkare granskas extra i programmet och den amerikanska läkaren och dopningsexperten James Stray-Gundersen uttalar sig om åkarens osedvanligt höga blodvärden och anser att åkaren varit dopad med 99,99 procents sannolikhet.

– Det handlar om oseriös journalistik, säger landslagets läkare Per Andersson till Expressen.

– Det är länge sedan jag varit så upprörd som de här senaste dagarna.

"Har granskats"

I brevet skriver skidförbundet att "Antidopningsprovtagning under denna period skedde på uppdrag av Fis och inkluderade de bästa svenska åkarna. Från Fis har vi blivit försäkrade om att samtliga prover som togs under Fis ansvar under denna period blivit analyserade enligt ett protokoll som infördes 2001. Det innebar att samtliga blodprover, inklusive information om åkaren och provtagningen, granskades av Fis och senare även Wadas utsedda experter - tre av varandra oberoende experter."

Och man avslutar brevet med:

"Under ovanrubricerade period har ingen svensk åkare brutit mot FIS anti-dopningsregler. Detta har bekräftats av FIS."

Inga oegentligheter

De senaste dagarna har landslagsläkaren Per Andersson tillsammans med experter från Fis, granskat de två utpekade åkarnas blodvärden.

– Vi har haft en väldigt tät dialog med Fis där vi gått till botten med det här. Och nu kan vi tydligt visa att det inte finns några som helst misstankar om oegentligheter med blodproverna, säger Andersson till Expressen.

Ett högt eller avvikande blodvärde behöver inte innebära att en åkare har fuskat. Blodvärden kan förändras på grund av hög höjd, uttorkning, hård träning, sjukdomar och resor.

Därför är inte förbundskaptenen Rikard Grip orolig för uppgifterna som ska presenteras i programmet. Han säger till Aftonbladet att det internationella skidförbundet Fis och antidopningsorganisationen Wada hade gått vidare om de avvikande blodvärdena verkat misstänkta.

– En dopad svensk hade fastnat och det har ingen gjort, därför är det en icke-fråga för mig, säger Grip.

En bluff

Fis dopningsexpert Rasmus Damsgaard anser att Uppdrag granskning inte lyckats bevisa någonting, att det är en bluff.

Uppdrag gransknings reporter Magnus Svenungsson anser dock att de gjort ett bra arbete:

– Vi kan inte säga om en åkare var magsjuk eller uttorkad, och det kan vara en förklaring till ett enskilt värde. Men jag tror inte att Rasmus kan förneka att det inte går att förklara en hel grupps beteende, säger han till Expressen.

– Inför säsong går värdena upp, och efter säsong går det ner. Då är det alldeles för många åkare som följer det här mönstret, det går inte att avfärda med att det finns en naturlig förklaring.