Vildsvin ett problem inför grisens år

Det kinesiska nyåret firas som bäst i stora delar av Asien. Att vi går in i grisens år har dock ställt till med oväntade problem i Hongkong, där vildsvin tränger allt djupare in i miljonstaden. Hongkong, en av världens mest tätbefolkade städer, plågas av vildsvin som tar sig allt längre in i staden.(TT)