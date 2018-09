Valmyndigheten får kritik efter teknikstrul

Valmyndigheten hade stora problem med sin webbplats på valkvällen, då den var ofullständig och laddade långsamt.

Nu får myndigheten kritik av Richard Oehme, MSB:s tidigare chef för it-säkerhet, skriver Dagens Nyheter.

– Det är lite anmärkningsvärt att de inte har förberett sig bättre, säger han till tidningen.

Han anser att valmyndigheten borde ha förutsett en kraftig ökning i antalet besök på valnatten och säkerställt att bandbredden var tillräcklig. Även om det var vanliga besök som sänkte sidan så borde man ha kunnat ta höjd för det, säger Oehme.

– Man har kanske inte stresstestat sidan tillräckligt.

Webbplatsen var onåbar under lång tid just när rösträkningen pågick. Myndighetens pressekreterare Jenny Stad förklarade under kvällen att sajten överbelastades när för många personer gick in på den samtidigt.

– Det finns inget som tyder på att det är en överbelastningsattack, sade hon.

Senare på natten, när i princip alla valdistrikt var räknade, började sajten fungera som vanligt igen.