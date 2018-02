Totalhaveri i tågtrafiken i Gävleborg

Samtliga sex X-tåg som körs i Gävleborgs län har på onsdagen drabbats av haveri och tagits ur trafik. Det är flera olika problem som drabbat tågtrafiken samtidigt, rapporterar lokala medier.

– Det har varit massor av olika fel på tågen. Två tåg har kompressorfel och två har fel på sin huvudbrytare, säger Marie Nordmark, avdelningschef på X-trafik, till Hela Hälsingland.

Ett femte tåg krockade med en älg under tisdagen, och det sjätte och sista tåget används till att transportera det krockade tåget till verkstad.

Prognosen under dagen var att ett tåg eventuellt kan sättas in till kvällen, och att fyra ska vara i trafik på torsdag. Vissa avgångar ersätts under tiden med bussar.