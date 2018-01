Tjuvjakt på noshörningar kvar på hög nivå

Tjuvjakten på noshörningar i Sydafrika minskar något för tredje året i rad, men ligger fortsatt kvar på en hög nivå, rapporterar Världsnaturfonden (WWF). Under 2017 tjuvsköts 1 028 noshörningar i landet jämfört med 1 054 året innan, 1 175 under 2015, och 1 215 under 2014.(TT)