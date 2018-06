Svårt hitta miljöpartister i MP-fäste

Joggare, en grillfest, promenerande sällskap med barnvagnar och några som just flyttar in eller ut. Valdistrikt "53 Kantorsgatan" i Uppsala är ett ganska typiskt studentkvarter. Under innevarande mandatperiod har det varit Miljöpartiets starkaste fäste - 22,91 procent röstade här på MP i riksdagsvalet 2014.

I valkretsen, med 803 giltiga röster och ett valdeltagande på 85,70 procent i förra valet, bor bland annat studenten Clara Einarsson.

Hög genomflyttning

– För mig är det andra frågor som jag brinner för i valet som kommer, så därför skulle jag inte rösta på Miljöpartiet, säger Einarsson.

Familj, pensionärer och ett starkt försvar är frågor som Einarsson tycker är viktiga.

Men hon tror att Miljöpartiet kommer att få många röster även i årets val på Kantorsgatan.

– Ja, det är flera ungdomar som bor här och med tanke på att det är ett studentområde så tror jag nog att det kommer att bli lika som förra gången, säger Clara Einarsson.

Men när TT är på plats i slutet på maj är det inte en tydlig bild att detta är ett MP-fäste. Av ett 20-tal tillfrågade personer säger sig ingen ha röstat på Miljöpartiet 2014. Kommentarer som "jag röstade vänster men inte på Miljöpartiet" blandas med "oss emellan, jag skulle gärna se att de åker ur".

Bostadsområdet har också förändrats något sedan valet. Antalet lägenheter har gått från cirka 1 000 till 1 350 och hela området präglas av hög genomflyttning och många utbytesstudenter.

Enligt Valmyndigheten har antalet röstberättigade till riksdagsvalet i distriktet gått från 944 år 2014 till nuvarande 1079 personer.

Turbulensen inte bortglömd

En som dock skulle kunna tänka sig att rösta på Miljöpartiet i höst är studenten Parisa Azimivahdat, boende mitt i området.

– Mest för att jag tycker att de driver fram viktiga frågor som ingen annan gör, speciellt med tanke på Parisavtalet som inte har varit så framgångsrikt som man trodde, säger Azimivahdat.

Azimivahdat hade Miljöpartiet som "andraval" vid förra valet.

Om partiets tid i regeringen och under mandatperioden lyfter hon fram att hon läste mycket om Miljöpartiet i samband med turbulensen kring att dåvarande bostadsministern Mehmet Kaplan (MP) tvingades avgå.

– Frågorna de sysslar med är viktiga och jag kommer inte att tappa förtroendet för dem för det, säger Parisa Azimivahdat.