SVA: Viktigt kontrollera importerat foder

När grovfoder är en bristvara och priserna skjuter i höjden, vänder många bönder och hästägare blickarna österut. Men det finns en del risker med införsel av foder från andra länder, och det kräver kunskap av djurägarna.

Både bonde- och jägarorganisationer oroar sig för att få in den fruktade svinpesten. Risken är dock låg, poängterar Erika Chenais, veterinär och epidemiolog på SVA som gått ut med en varning.

– Det är pågående utbrott i flera länder som vi importerar halm och hö ifrån: Polen, Ungern, Tjeckien, Rumänien, och utanför EU Vitryssland, Ukraina och Moldavien. Men den drabbar bara grisar, så andra djurägare behöver inte oroa sig, säger hon.

För att undvika smittan kan man köpa in grovfoder från en producent som inte har egna djur, och vara noga med den hygieniska kvaliteten. Fodret kan också lagras i två månader innan det används, för att viruset ska dö. Får man in en bal med ett dött vildsvin, ska den lämnas in till SVA för analys och destruktion.

Ogräs och giftiga växter

Oönskade ogräs så som flyghavre och renkavle, och giftiga ogräs är andra risker man bör se upp med. Även här gäller rådet om två månaders lagring innan fodret används. Ser man till att grovfodret som köps in är av god näringsmässig och hygienisk kvalitet och inte förvuxet så minskar riskerna, poängterar forskare Erik Nordkvist på SVA:

– Man ska ha samma krav på fodret oavsett om det kommer från den egna gården, grannen eller en annan EU-stat. Skillnaden med införsel är att det är svårare att kontrollera.

"Kräv en analys"

Det finns också risk att stöta på mindre seriösa producenter som säljer foder som är näringsmässigt undermåligt, vilket främst kan drabba ägare till hobbyhästar som inte har lika stora kunskaper som mjölkbönder, påpekar han.

– Köp inget som inte är analyserat av ett provlabb av god kvalitet. Begär att få ett provparti och låt analysera det i Sverige om du vill vara säker.

Många hästägare hör också av med sig frågor om alternativa foder.

– Att fodra med löv är ett bra och traditionellt sätt som stödutfodring på sommaren. När det gäller att slå trädor till foder bör man kolla så det inte kommer in giftiga växter, säger han.