Studie: Cellgifter onödigt för många

Studien beskrivs som den största utvärderingen av bröstcancerbehandling hittills, enligt nyhetsbyrån AFP. Den har funnit att majoriteten av kvinnor som drabbats av en vanlig form av bröstcancer skulle kunna slippa cellgifter efter operation beroende på resultatet av ett gentest. I stället skulle de kunna få hormonbehandling, som har mindre biverkningar.

Som exempel skulle så många som 65 000 kvinnor bara i USA kunna påverkas. Gentestet kan ringa in vilken risk kvinnorna har för återfall, där majoriteten av patienterna skulle kunna klara sig lika bra utan cytostatika.

– Med resultatet av den här banbrytande studien kan vi nu säkert undvika cellgifter för omkring 70 procent av patienterna som diagnostiserats med den vanligaste formen av bröstcancer, säger en av författarna, Kathy Albain vid Loyola Medicine i USA, till AFP.

"Viktigt steg"

Per Karlsson, överläkare och professor vid onkologiska kliniken på Sahlgrenska universitetssjukhuset, säger så här till Dagens Medicin om studien, som publicerats i den vetenskapliga tidskriften New England Journal of Medicine:

– För patienterna är det så klart viktigt att kunna slippa biverkningar av cytostatikan. I Sverige diskuterar vi ganska mycket nyttan av att använda den här typen av genomiska tester vid tidig bröstcancer. De här nya resultaten är de hittills mest övertygande på området och de är ett viktigt steg mot att sådana tester eventuellt kan börja användas även här.

I studien fick 6 700 kvinnor med en medelhög risk för återfall slumpvist antingen cellgifter följt av hormonbehandling, eller enbart hormonbehandling. Kvinnorna hade bröstcancer i ett tidigt stadium och ingen spridning till lymfkörtlar. Ungefär lika många i de båda grupperna, 83-84 procent, var återfallsfria efter nio år. Överlevnaden skiljde sig inte.

Dyrt test

Resultatet var också i stort lika mellan de olika undergrupperna i studien, utom hos vissa kvinnor under 50 år där det fortsatt kan finnas en nytta med att ge cellgifter, enligt forskarna.

Överläkaren Maria Ekholm säger till Ekot att det är en viktig studie, men hon är inte säker på att metoden kan användas i Sverige eftersom den är dyr:

– Det är oerhört viktigt i stort. Det är viktiga resultat, men det kanske inte är så att det är just detta test som vi ska införa nästa vecka.

Testet, Oncotype Dx, används redan en hel del i USA, enligt Dagens Medicin. 21 geners inverkan på den primära brösttumören mäts. Resultatet indikerar hur pass stor risken för återfall är för den undersökta kvinnan.