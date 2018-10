Stor risk för ishalka efter snövädret

– Det kommer ned ganska kall luft. Med den nederbörd som har fallit över till exempel Götaland finns ganska stor risk att de blöta vägarna kommer att frysa på här under lördagskvällen. Så där lär det bli ishalka på en del ställen, säger meteorologen Anette Levin vid SMHI.

Andra snöbyar befinner sig ute till havs över Bottenhavet och Bottenviken och kommer att dra in över Norrlandskusten under lördagen, och där ser det ut att fortsätta snöa in på söndagen.

I Västerbotten och Gävleborg har en klass 1-varning utfärdats för snöfall.

– Sedan har vi under söndagen en högtrycksrygg som kommer att växa in så i större delen av landet ser det ut att bli uppehållsväder och rätt så klart, säger Anette Levin.

Vid Norrlandskusten är risken för ishalka inte lika hög.

– Närmast kusten kan det vara inslag av regn. Om temperaturerna faller ned på minussidan under kvällens gång så finns det en liten halkrisk även längs Norrlandskusten. Men i de inre delarna av Norrland ligger torr luft så jag bedömer att halkrisken är relativt liten där, säger Anette Levin.

SMHI har utfärdat en varning för mycket hårda vindbyar på 21-24 meter per sekund på Öland och Gotland från lördagen.