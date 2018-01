S-medarbetare utreds för misstänkt trollkonto

Socialdemokraterna har inlett en intern utredning mot två medarbetare på partikansliet, som misstänks för att ha skapat ett fejkat twitterkonto, enligt SVT Nyheter.

Det aktuella twitterkontot ifrågasattes i förra veckan sedan en medarbetare vid Näringslivets Mediaservice uppmärksammat ett inlägg med en satirisk kritik av Sverigedemokraterna. Inlägget hade spridits av socialdemokratiska partiarbetare, trots att kontot vid det aktuella tillfället bara hade några få följare som dessutom var falska konton som spred porrelaterat innehåll.

Under tisdagen kommer så beskedet att partiet under måndagen inlett en internutredning om kontot och mot två medarbetare, anställda vid partikansliet på Sveavägen. Under tiden är medarbetarna avstängda.