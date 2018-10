Rekordmycket fallfrukt blir biogas

I år har många fått mer frukt på träden än de har kunnat ta vara på. Ett alternativ är att omvandla den överblivna frukten till det förnybara drivmedlet biogas, genom att lämna in äpplena till återvinningscentraler.

På Stockholms återvinningscentraler har rekordmycket fallfrukt lämnats in. Under augusti och september i år har det kommit in totalt 636 ton. Under hela 2016, som var det tidigare rekordåret, lämnades 426 ton frukt till återvinning.

– Det kommer med råge att bli ett rekordår, säger Peter Nyström, enhetschef för Stockholms återvinningscentraler på Stockholm vatten och avfall.

Får inte plats

Fram till jul kan stockholmarna lämna in fallfrukt på de flesta av stadens centraler. Och även om mängden frukt i år är rekordstor är det inga problem för biogasanläggningarna att hantera det, berättar Peter Nyström.

– Det finns underlag för att kunna ta emot och behandla det på ett bra sätt, säger han.

Även på återvinningscentralerna i Göteborg har man noterat att mängderna fallfrukt är ovanligt stora.

– I år är det rekord, vi har fått byta ut de vanliga matavfallskärlen till containrar för det kommer in så mycket fallfrukt, säger Ulrika Naezer, pressansvarig vid Kretslopp och vatten inom Göteborgs stad, till Sveriges Radio P4 Göteborg.

Populärt med gasbilar

Biogas består i huvudsak av gasen metan, som vid förbränning inte utgör en lika stor belastning på miljön som fossila bränslen. Förra året såldes cirka 4 000 nya gasbilar i Sverige - och intresset ser ut att hålla i sig även i år, enligt branschorganisationen Energigas Sverige.

Om gaskostnaderna för bilägarna påverkas av årets stor äppelskörd kan Peter Nyström inte svara på.

– Jag vet inte om det påverkar, priserna går ju lite upp och ner. Men de lär inte gå upp i alla fall, säger han.