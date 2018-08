Rekordmånga viltolyckor i Norge

10. 200 hjortdjur dog i trafiken i Norge under jaktåret 2017-2018 enligt Statistiska Centralbyrån i Norge (SSB). Det är nästan 3 000 fler än året innan och motsvarar 28 hjortdjur per dag. Ökningen var störst för rådjur och älgar. Totalt dog 6. 599 rådjur och 2. 374 älgar i trafiken under fjolåret.(TT)