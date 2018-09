Rekordmånga fåglar pausar vid Tåkern

"Snart far vi söderut, men först träffas vi vid Tåkern" - så verkar rekordmånga fåglar har resonerat just nu, rapporterar Sveriges radio P4 Östergötland. I helgen slogs fågelrekord vid sjön i mellan Vadstena och Ödeshög där fåglarna räknas varannan helg nu under hösten.(TT)