Pojke till sjukhus efter misshandel på skola

En pojke under femton år fick föras till sjukhus med ambulans från en skola i Linköping, efter att han misshandlats av en äldre elev.

– En elev som är strax över femton år har med sparkar och slag misshandlat en annan elev. Det är två pojkar. Den drabbade yngre eleven fick en del skador och fördes till sjukhus med ambulans, säger Thomas Agnevik, polisen presstalesperson i region öst, till TT.

Vad som orsakade bråket är oklart. Larmet inkom till SOS klockan 13.46 på onsdagen och polisen var på plats några minuter senare. Den äldre eleven skjutsades hem till vårdnadshavare och kommer höras senare. Han är misstänkt för misshandel av normalgraden.

– Vi har inte hållit förhör med den misstänkte. Det måste ske under särskilda former eftersom han är under arton, säger Thomas Agnevik.

Under tisdagen knivskars en 13-årig elev på en skola i Linköping men enligt Agnevik tyder inget på att händelserna hänger ihop.

– Det känns som en tillfällighet. Vi är tyvärr regelbundet på olika skolor i regionen där elever hamnar i konflikt med varandra. Det är inte ovanligt. Det är oacceptabel och jättetråkigt men det händer då och då.