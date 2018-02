Nästan 800 vapen inlämnade på en vecka

Joakim Norenhag, projektledare för vapenamnestin, säger enligt ett pressmeddelande att det aktuella vapnet lämnades in av en person som sade sig vilja lämna det kriminella livet.

"Just att hämta vapen är ett led i den särskilda satsningen mot kriminella miljöer under amnestin. Vi tror helt enkelt att vissa vapen inte skulle komma in om vi inte erbjöd oss att hämta dem", säger Norenhag enligt pressmeddelandet..

Flest vapen har lämnats in i polisregion Syd (219). Därefter kommer Stockholm (171) och Väst (141). Bland dem finns ett fåtal helautomatiska vapen.

Ett av vapnen som lämnats in i Göteborg är en Smith & Wesson, den typ av revolver som kan ha använts vid mordet på Olof Palme 1986, skriver Göteborgs-Posten.

– Den revolvern är nu på väg att skickas till Nationellt forensiskt center (NFC), säger poliskommissarie Tommy Fernsand vid Göteborgspolisen.

Tillsammans med andra vapen som kommer in skickas den till NFC som avgör om revolvern ska provskjutas för att se om den kan knytas till något brott.

Vapenamnestin innebär att man kan lämna illegala vapen till polisen utan att riskera att bli misstänkt för något brott. Den pågår till och med den 30 april och omfattar såväl vapen som ammunition, dock inte sprängmedel.