Misstänks ha förberett terrorbrott i Sverige

Den totalt tio dagar långa förhandlingen kommer att inledas med åtalspunkten som rör det som kallas "brott mot lagen om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet". Just detta fall handlar om en 34-årig man, som ska ha skickat nära 18 000 kronor utomlands - pengar som skulle komma terrorgruppen IS verksamhet till gagn, enligt åklagaren.

Även de övriga fem åtalade ska ha skickat pengar till IS, misstankar som tas upp andra dagar under förhandlingen.

Kemikalier och gasmasker

Tre av männen - en 46-åring och en 30-åring från Uzbekistan och en 39-åring från Kirgizistan - har åtalats även för förberedelse till terroristbrott.

De ska under tiden februari 2017 till 30 april 2018 ha försett sig med stora mängder kemikalier, gasmasker och annan militär utrustning i syfte att döda och skada människor i Sverige. Den åtalspunkten tas upp först dag två och tre under förhandlingen, vilka hålls den 9 och 16 januari.

Enligt Säkerhetspolisens utredning har de inblandade männen planerat brotten via chattappar som Telegram och Whatsapp. Åklagaren anser att samtalen styrker att tre av männen planerade ett terrorattentat samt att de har koppling till IS. Bland annat har man pratat om "bröllop", något som kan tolkas som ett kodord för attentat.

Åhörare visiteras

Samtliga åtalade nekar till brott.

– Misstankarna mot min huvudman är fullständigt grundlösa. Det finns inget som helst rimligt skäl att väcka ett åtal mot honom, har 46-åringens advokat Thomas Olsson tidigare sagt till TT.

Männen står åtalade vid Solna tingsrätt men förhandlingen kommer att äga rum i säkerhetssalen vid Stockholms tingsrätt, där sådana som anses vara högriskmål hålls.

Där måste besökare gå igenom en metalldetektor och visiteras av polis, och alla väskor undersöks. Själva säkerhetssalen ligger under mark och de frihetsberövade transporteras in via en underjordisk gång från Kronobergshäktet. Åhörare får sitta bakom en vägg av säkerhetsglas.