Misskött horn växte in i tjurens huvud

En ungtjur från en gård i norra Sörmland skulle slaktas, men en veterinär såg direkt att allt inte stod rätt till. Ett horn hade växt in i det unga djurets huvud. Såret var infekterat, svullet och varigt.

Nu åtalas djurägarna för djurplågeri eller brott mot djurskyddslagen, rapporterar Eskilstuna-Kuriren.

Djurägarna har förhörts av polisen och nekar till brott.

Enligt veterinären hade hornet vuxit in genom djurets hud cirka tre centimeter in i skallen, vilket orsakat smärta under minst ett och ett halvt år.

Horn som växer i riktning mot ett djurs skalle ska sågas av i god tid innan det kommer i kontakt med huden.