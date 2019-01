Minskad försäljning av antibiotika

Försäljningen av antibiotika minskade i fjol med 4,2 procent, visar statistik från Folkhälsomyndigheten. Under 2017 registrerades 309 recept per 1 000 invånare, jämfört med 296 för 2018.

"Att förskrivningen av antibiotika fortsätter att minska är positivt. Det är viktigt att bara använda antibiotika när det gör nytta för att inte driva på antibiotikaresistensen. Antibiotikaresistens är ett av de tio globala hälsohot som har pekats ut av WHO under 2019", säger enhetschef Anneli Carlander i ett pressmeddelande.

Minskningen syns i alla åldrar, men framförallt i gruppen mellan 7 och 19 år där försäljningen sjönk med 5,6 procent.

Samtidigt är de regionala skillnaderna stora. Under 2018 låg Gotland högst med 340 recept per 1 000 invånare. Lägst låg Västerbotten med 240 recept per 1 000 invånare.