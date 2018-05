Man knivskuren i Göteborg

En man blev sent under söndagskvällen knivskuren i Bergsjön i Göteborg. Flera andra personer hotades. - Gärningsmannen har tagit sig in i en lägenhet och det är en person som har blivit knivskuren och andra som har blivit hotade med något stickvapen, säger Johan Josarp, vakthavande befäl vid polisen region Väst.(TT)