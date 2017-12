En död efter knivdrama i Göteborg

Dramat utspelade sig i Högsbotorp i sydvästra Göteborg under den tidiga torsdagsmorgonen.

Mannen hittades vid sextiden svårt skadad nedanför balkongerna på baksidan av flervåningshuset. Om han ramlat ner från en balkong eller skadat sig på något annat sätt är dock för tidigt att säga.

– Vi misstänker inget brott i samband med dödsfallet. Han är senast sedd på åttonde våningen, i en lägenhet han själv tycks ha låst från insidan. Men vad som hänt vet vi inte, säger Tommy Nyman, presstalesperson vid polisen.

Viftade med kniv

Den skadade mannen upptäcktes efter ett larm om att någon försökte ta sig in i en lägenhet på åttonde våningen i huset. Lägenhetsinnehavaren flydde, varpå mannen lyckades ta sig in i bostaden och låste in sig. Enligt polisen var han dessförinnan troligen inne i en annan lägenhet, ett våningsplan längre ner. Han ska ha varit blodig och ha viftat med en kniv.

Något senare hittade polisen honom, svårt skadad, bakom huset. Mannen fördes till sjukhus, men hans liv kunde inte räddas.

Knivskadad man

Polisen misstänker att den döde är samme man som tidigare under natten knivskar en man i ett trapphus i samma område. Den knivhuggne mannen, som är i 50-årsåldern, fick flera sticksår och skadades allvarligt men inte livshotande.

– Utifrån den vittnesutsaga som den knivskadade mannen har lämnat stämmer det mycket väl in på den döde mannen, säger Tommy Nyman.

– De kände inte varandra sedan tidigare, utan på något sätt har något gått snett.