Malmö inleder Champions League-äventyret i Kosovo

Förra sommaren gick Malmö FF in i Champions League-kvalet som storfavoriter mot makedonska FK Vardar - men fick se sig utslaget efter att ha släppt in tre mål i den andra halvleken på bortaplan. När det allsvenska mästarlaget på tisdagen går in i årets upplaga av turneringen väntar åter motstånd från Balkan i form av det kosovanska mästarlaget FC Drita.

– Vi vet inte riktigt vad som väntar oss, så det gäller att vara starka i att vi vet hur vi ska genomföra matchen. Det kommer att bli en intensiv genomgång på matchdagen, säger Malmö FF:s Oscar Lewicki.

Minnet av Vardar hjälper

Sedan förra sommaren har det varit stor spelomsättning i Malmös trupp. Förutom Lewicki är det enbart försvarsduon Lasse Nielsen och Franz Brorsson samt lagkaptenen Markus Rosenberg som är aktuella för spel av dem som upplevde chockförlusten mot Vardar.

– Det är klart att det var en stor besvikelse, men det ska också kunna hjälpa inför den här matchen. Det är en erfarenhet att ha kommit till länderna där arenorna, hotellen och gräsmattorna inte är desamma som hemma, säger Markus Rosenberg.

Allsvenskan viktigare

Efter en vårsäsong som Malmö överraskande tillbringade på tabellens under halva beslöt klubben i maj att ersätta tränaren Magnus Pehrsson med tyske Uwe Rösler. I den allsvenska omstarten blev det klara 4-0 borta mot Sirius, och hittills är lagkaptenen nöjd med hur laget spelat under sin nya tränare.

– Träningsmatchen mot Midtjylland var bra och mot Sirius tog vi kommandot direkt. Sedan har vi bara spelat en match och hur det blir på sikt får framtiden utvisa, men känslan är bra.

Ett framgångsrikt Champions League-äventyr skulle kunna anses vara Malmös bästa chans att rädda en hittills misslyckad säsong. Så tänker dock inte Rosenberg.

– Alla matcher är viktiga. Men om du lägger upp det på det sättet så är allsvenskan ännu viktigare.