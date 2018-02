Lokal politiker åtalas för grov kränkning

Åtalat mot mannen omfattar 31 punkter som räknar upp anklagelser om misstänkt misshandel och kränkningar åren 2015 till 2017. Enligt åtalet ska mannen bland annat ha släpat sin gravida flickvän nedför trappor, knuffat, slagit och sparkat henne. Vid ett tillfälle ska han ha låst henne och deras gemensamma sjuka nyfödda barn ute.

Vid ett annat tillfälle ska han ha brutit sig in i hennes lägenhet och misshandlat henne. Han ska också ha låst in henne i ett uterum under flera timmar. Vid ett tillfälle har han hindrat henne att åka till kvinnojouren. Vid flera tillfällen ska han sexuellt ha kränkt kvinnan. Åtalet beskriver hans handlande som hänsynslöst.

Mannen, förtroendevald på lokal nivå, har suttit häktad sedan i början på december.

– Det är fruktansvärt. Han kan ju inte företräda oss eftersom han är inlåst och blir han frisläppt i väntan på rättegång kommer vi att ta en timeout, säger partiets distriktsordförande till P4 Väst.

TT har utan framgång sökt mannens advokat.