Långt kvar till målet om plastkassar

Snart har det gått ett år sedan informationsskyldigheten om plastpåsar infördes i Sverige. EU:s mål är att vi ska minska förbrukningen av plastkassar till 40 stycken per person och år senast 2025. Det är mindre än en ny plastpåse i veckan. Redan vid slutet av 2019 ska siffran vara max 90 påsar per person och år.

Enligt nya siffror från Naturvårdsverket rapporterade svensk handel in att det köpts in 832 miljoner plastkassar under fjolåret.

Siffran kan stiga

Delar man antalet påsar med antal invånare i Sverige landar användandet på 83 påsar per person. Men myndigheten har inte fått in alla rapporter ännu och siffran väntas stiga.

– Siffran är med stor sannolikhet högre än den inrapporterade, men det går inte att säga hur mycket högre, säger Agnes Willén, handläggare vid återvinningsenheten på Naturvårdsverket.

Det har inte funnits tillsyn på förbrukningar av plastkassar tidigare och det är svårt att mäta huruvida användandet har minskat eller inte. Det här är mer som en fingervisning av läget just nu.

Men Agnes Willén är optimistisk om att nå målet, även om det är långt kvar.

– Vi får se det här som ett referensår, räcker det med ett informationskrav eller måste vi ta till något annat? säger hon.

Vad det skulle vara för metoder kan hon inte svara på i dag. Men Naturvårdsverket har tidigare föreslagit en avgift på fem kronor per plastpåse, vilket regeringen har ratat.

Inget förbud

Men att förbjuda plastpåsar helt är inte aktuellt.

– Något måste vi ha att bära hem våra varor i. Det bästa är ju om man kan ta med sig hemifrån, men att bestämma att något skulle vara bättre än något annat är inte fullt så enkelt. Det bästa är ändå att om man har tagit en påse, att använda den så många gånger som möjligt, säger Agnes Willén.

Enligt en undersökning som organisationen Håll Sverige rent och Novus genomförde i fjol använder drygt 90 procent sina plastkassar som soppåse. Men helst ska den återvinnas när den är färdiganvänd.

– Det bästa är att köpa avfallspåsar på rulle, de är mycket tunnare och har mycket lägre energiåtgång.