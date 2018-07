Hus avspärrat efter misstanke om grovt brott

En man har anhållits misstänkt för förberedelse till allmänfarlig ödeläggelse i utkanten av Uddevalla kommun, rapporterar lokala medier.

– Vi har spärrat av fastigheten för en teknisk undersökning efter att ha varit inne i huset och filmat och fotat. Men det finns ingen risk för folk. Fastigheten ligger "in the middle of nowhere", säger Hans Lippens, presstalesperson hos polisen i region Väst till TT.

Polisen är annars väldigt förtegen om vad det rör sig om, men brottsrubriceringen täcker brott som leder till exempel flyg- eller tågolycka, explosion eller översvämning. Polisen visste dock inte att det handlade om någon förberedelse till allmänfarlig ödeläggelse när de larmades till platsen.

– Det började som ett relationsärende inom familjen, sedan på plats upptäckte patrullen konstiga saker man ville titta på i mannens bostad, säger Hans Lippens.

Den anhållne mannen ska inte vara känd av polisen sedan tidigare. På söndagen var huset fortsatt avspärrat.