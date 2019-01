Gränspoliser slår larm till regeringen

Senast under onsdagen reste åtta uzbeker in i Sverige på turistvisum. Om gränspolisen hade haft tillräckliga resurser hade de förmodligen blivit nekade inresa, berättar Robert Lindström, polisinspektör vid gränspolisenhetens rörliga kontrollsektion i Frihamnen i Stockholm.

– Men det var snarare "hej och välkommen". Vi har ingen möjlighet att hantera åtta stycken på två personer, säger han.

"Nödlögner"

Personerna uppgav att de skulle hälsa på en kompis i Rinkeby för att sedan ta färjan tillbaka på kvällen. Och för detta hade de turistvisum utfärdade av länder i Baltikum.

Turistvisum i något av EU-länderna ger rätt till kortare visiter inom Schengenområdet. Men vid en noggrannare kontroll hade man ändå kunnat ifrågasätta syftet med inresan i Sverige, anser Lindström, då dokumenten visade att de landat med flyg i Vilnius i Litauen för bara något dygn sedan.

– Man flyger inte från Uzbekistan, en resa runt halva jordklotet, för att landa i Baltikum och sedan direkt åka vidare och hälsa på en kompis i Rinkeby i Sverige. Det är nödlögner man ständigt använder sig av, säger Lindström.

Uzbekistan anses allmänt vara en av världens hårdaste diktaturer, vilket genererar många flyktingar därifrån. I fjol var uzbeker den åttonde vanligaste nationaliteten bland asylsökande till Sverige enligt Migrationsverket.

Tusentals per år

Via hamnar i Stockholmsområdet kommer många personer från Centralasien just nu, enligt Robert Lindström. Han uppskattar att till exempel upp till 2 000 uzbeker årligen reser in i Sverige på detta sätt - utan att den rörliga kontrollsektionen inom gränspolisen egentligen kan göra något för att kontrollera dem eller andra utländska grupper som beger sig hit.

I fredags kom även 95 ukrainare som polisen inte kunde hantera.

– Vi har ju inte ens lokaler. För att göra en ordentlig kontroll så måste man dessutom hålla förhör, och det är ju en hel process. Vi skulle inte hinna bli klara innan båten går tillbaka till Riga igen.

Ulf Rydström, huvudskyddsombud på gränspolisen i region Stockholm, bekräftar bilden. Han kallar den rörliga kontrollsektionen för "ofattbart underbemannad" och tycker att ett stort problem är att det inte heller finns någon utrustning på plats.

Det saknas lokaler, datorer och passläsare som kan skanna handlingar för att se om de är äkta och även ge mer information om personen.

– Gränspolisens ledningsgrupp känner till det här, och varför de inte upplever samma obehag som Robert förvånar mig storligen. Det här borde skaka om dem i grundvalarna, säger Ulf Rydström.

Slagit larm

Enligt honom är situationen extra allvarlig med tanke på syftet med de inre gränskontrollerna, som regeringen beslutat om med hänvisning till en förhöjd hotbild mot Sverige.

Nu har han slagit larm till justitiedepartementet - och hoppas på en reaktion därifrån.

– Det är gränskontrollenhetens chefer som måste berätta för regeringen att våra resurser inte klarar av att genomföra beslutet. Men jag misstänker att man inte talat om detta uppåt, eftersom man inte tillför några resurser, säger Rydström.

Robert Lindström säger att det mest är svart arbetskraft som passerar, men ibland också internationella stöldligor och han utesluter inte att det även kan slinka igenom potentiella terrorister.

Gränspolisernas oro förstärks av att medborgare från Uzbekistan varit misstänkta i flera terrormål de senaste åren. I en pågående rättegång står flera medborgare från Uzbekistan inför rätta, misstänkta för förberedelse till terrorbrott. Den terrordömde Rakhmat Akilov är även han uzbek.

I förra veckan uppdagades av Kvällsposten att två uzbekiska medborgare jobbat utan tillstånd på Arlanda flygplats som städare i polisens lokal, som är ett skyddsklassat objekt.

– Jag kan säga såhär: Vi har allt annat än kontroll, säger Lindström.