Flest självmord på nyårsdagen

Att nyårsdagen sticker ut i självmordsstatistiken är känt sedan tidigare och bekräftas i en ny svensk studie från Nationellt centrum för Suicidforskning och prevention (NASP), rapporterar Metro.

Forskarna analyserade alla självmord som inträffade mellan datumen 15 december och 15 januari under åren 2006-2015. I genomsnitt genomfördes 26 självmord per dag. Både julafton (17) och nyårsafton (14) låg under snittet medan nyårsdagen stack ut med 51 självmord. Studien visar också att det är mer än fem gånger vanligare att män tar livet av sig på nyårsdagen än kvinnor.

Alkohol kan spela en roll, anser Alfred Skogberg, generalsekreterare på Suicide Zero.

– Många dricker väldigt mycket alkohol kvällen innan och vaknar upp med ångest. Vi vet att alkohol är en stor riskfaktor och i kombination med att man kanske har dystra framtidsutsikter kan detta leda till att man mår väldigt dåligt, säger han till SVT Nyheter.