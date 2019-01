Flera års fängelse i stor bedrägeridom

Två av de åtalade döms till två år och elva månaders fängelse för grova bedrägerier. Den tredje huvudmannen döms till två år och sex månaders fängelse. De dömda har använt sig av bank-id för att lura äldre.

Totalt åtalades 41 personer för grova bedrägerier och penningtvättsbrott. Det rör sig om 25 fall, där merparten av de lurade personerna är födda på 1940- och 50-talen. Under den period som åtalet omfattar, från februari till april i år, lyckades de nu dömda personer förmå bankerna att föra över mer än tre miljoner kronor från de drabbades konton.

Tillvägagångssättet har varierat. Ofta har bedragarna ringt upp personer som lagt ut en annons på Blocket och låtsats vara köpare. På det viset har de fått uppgift om bankkontonummer. Sedan har de återkommit i ett nytt samtal, och sagt sig vilja stoppa pågående bedrägerier via Blocket. Samtidigt har de uppmanat till inloggning i internetbanken via bank-id eller bankdosa. Bedragarna har förberett sig, så att de fått tillgång till bankkontona när de lurade loggat in.

Övriga inblandade har i de flesta fall dömts till villkorlig dom.