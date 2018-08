Fler kräver ersättning av SJ

Ersättningskraven på SJ från resenärer som drabbats av förseningar ökade under andra kvartalet 2018, rapporterar SVT Nyheter. Under april-maj har det inkommit 105 000 ärenden, av dem 52 500 bara i juni. Det är 15 000 fler jämfört med juni 2017. SJ:s presstjänst uppger att det är en naturlig följd av att det varit fler störningar under perioden jämfört med samma tid i fjol.

Med banarbeten, elfel och skogsbränder nära spåren väntas resten av sommaren ge ännu fler störningar och under torsdagen var flera tåg inställda på grund av risk för solkurvor i värmen. Även tågbolaget MTR uppger att de haft en ökning av ersättningskrav under våren och sommaren, men har inte uppgivit några siffror.