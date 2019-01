Tiotusentals utan el i stormen

Vinden är tidigt på natten som starkast över Stockholm och Uppsala län.

– Ut över kusten blåser det minst storm i byarna och ute till havs är det orkanbyar och storm i medelvind, säger meteorolog Sandra Andersson.

Orkanbyarna som blåser på Östersjön kommer inte att ta sig in över land, där det i stället handlar om stormbyar.

SMHI:s klass 2-varningar gäller under natten i Stockholms och Uppsala län. Efter morgontimmarna kommer vindarna att avta, enligt prognosen, men vindbyarna kommer att vara fortsatt hårda under onsdagen. Under eftermiddagen blir det avtagande vind.

Det är också en klass 2-varning utfärdad för Gotland, från onsdag morgon till onsdagen eftermiddag.

– Gotland kommer i gång lite senare och där har man stormbyar även fram till onsdag eftermiddag och därefter är det fortsatt blåsigt för Gotlands del. Det tar ett tag innan den här vinden avtar helt, säger Sandra Andersson.

På många andra håll i landet, där SMHI inte har utfärdat varningar, är det också rejält blåsigt under natten.

"Blåser omåttligt mycket"

Tiotusentals hushåll står under natten utan el på grund av stormen Alfrida, men siffran ändras ständigt. Många Av Eons kunder i Östergötland är utan ström, de flesta i Söderköpings kommun, där avbrotten inträffade omkring 23.30.

– De är mestadels ute i skärgården och det är inte så konstigt eftersom det blåser omåttligt mycket ute till havs, säger Björn Persson vid Eons pressjour.

Många träd har fallit på ledningar. Det finns även träd som ligger på oisolerade ledningar.

– Det vi kan göra här i natt är att göra omkopplingar ute i nätet så att vi innesluter själva felet till ett så begränsat område som möjligt, säger Björn Persson.

Omkopplingsarbetet sker både från driftcentraler och i ute fält.

Själva reparationsarbetet kommer dock att utföras under onsdagen. Av säkerhetsskäl görs det inte under natten.

– Vi får se hur vi kan klara av det i skärgården där många öar är drabbade. Dit kommer man ju inte med bil, utan med båt, och det gör vi inte i mörker. Ganska många i området löper risken att det kan dröja tills det börjar ljusna i morgon innan strömmen kommer tillbaka, säger Björn Persson.

Trafikverket avråder

Trafikverket avråder från resor som inte är absolut nödvändiga i de områden som är värst drabbade av stormen Alfrida, och där träd faller över vägarna.

De som färdas ute bör vidta extra försiktighet även i andra delar av landet där det är hårda vindar.

"Trafikverket uppmanar alla trafikanter att ta god tid på sig i trafiken och anpassa körsätt efter väder och väglag", står det på myndighetens sajt.

Vindkänsliga fordon rekommenderas att inte köra över Öresundsbron under natten eller förmiddagen på grund av de hårda vindarna.