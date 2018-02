Fentanyl-säljare åtalas efter flera dödsfall

Fentanyl är från början ett starkt smärtstillande medel som används inom vården. Men olika nätdrogsvarianter av fentanyl har tagit steget ut på den illegala marknaden, och lett till många dödsfall. För med sin enorma styrka - 50 gånger mer potent än heroin - är drogen extremt svår att dosera.

Från januari till och med november förra året dog 93 personer av fentanylanaloger, alltså varianter av fentanyl. 2016 dog 76 personer av detsamma, visar statistik från Rättsmedicinalverket.

Förgiftades

I dag lämnar åklagare Tomas Malmenby in åtal mot två män från Stockholmsområdet, för grovt vållande till annans död i flera fall. Under sommaren och hösten 2016 sålde männen fentanylanaloger till unga personer via internet. Flera personer runt om i landet förgiftades och dog. Dödsfallen inträffade i Mullsjö, Hörby, Motala, Orsa, Ale, Halmstad, Åre och Stockholm, enligt ett pressmeddelande från Åklagarmyndigheten. Under den tiden männen sålde fentanylanalogerna var dessa varken klassade som narkotika eller hälsofarlig vara.

En annan stor härva är på väg att nystas upp i Motala. I det ärendet väckte ett antal dödsfall, orsakade av fentanylanaloger, uppmärksamhet. När man började spåra drogerna bakåt hamnade man på en hemsida som drevs av en man i 20-årsåldern från Motala. När polisen spanade på honom kunde utredarna se hur han postade ett 80-tal försändelser och då slog man till.

Ingen varning

Eva Nemec Nordh är en av åklagarna i ärendet, och enligt henne har mannen tillrett fentanylet själv, i en särskild lokal. Sedan har han sålt detta vidare i form av nässpray.

– Han har sålt det i en helt anonym förpackning, det står ingenstans att det är fentanyl så brukaren har inte en chans att få varningssignalerna, säger hon.

Nu pågår analyser av försändelserna och de tolv dödsfall som man misstänker har koppling till mannens drogförsäljning. Åklagarna försökte tidigare få honom häktad för dråp, men tingsrätten valde att häkta för grovt vållande till annans död.

– Sedan får vi se hur åtalet kommer att se ut, och där är det ju viktigt hur det går i målet i Stockholm. Det sneglar vi mycket på, hur man resonerar där, för ärendena är ganska lika, säger Eva Nemec Nordh.

Mannen är inte längre häktad, eftersom han inte längre bedöms kunna försvåra utredningen.