Erbjöd telefoner - skickade vatten

En 21-årig man i Halmstad har åtalats för bedrägeri efter att ha utgett sig för att sälja mobiltelefoner via Blocket - men i själva verket skickat saft- eller mjölkpaket fyllda med vatten till köparna.

Enligt 21-åringen är han oskyldig. I stället hävdar han att Postnord bytt ut innehållet i paketen, skriver Hallandsposten.

Mannen kan dock kopplas till bedrägerierna via bilder från övervakningskameror som visar att han lämnar in paketen samt via betaltjänsten Swish.

Han misstänks ha tjänat över 20 000 kronor på försäljningarna, som han blir skyldig att betala tillbaka om han fälls i rätten.