Durmaz-manifestation flyttas till Kungsan

Fotbollsspelaren Jimmy Durmaz fick motta en rad hot och hat på sitt Instagramkonto efter att ha orsakat en frispark som ledde till mål i VM-matchen mot Tyskland som Sverige förlorade med 1-2. Med anledning av detta skapade organisationen Locker Room Talk ett evenemang på Facebook om en manifestation på Sergel torg i dag. Polisen meddelade dock arrangören redan i tisdags att den inte skulle gå att genomföra, då säkerheten inte kunde säkerställas på grund av att Sergels torg för närvarande är en byggarbetsplats.

Erbjöd sig betala

Locker Room Talk ville dock inte vara i Kungsträdgården när de fick höra hyreskostnaden: 120 000 kronor. Spelarna i det svenska landslaget läste detta och via fotbollförbundets Håkan Sjöstrand hörde man av sig till arrangören att man ville gå in och betala hyran.

Men då hade Stockholms stad redan beslutat sig för att låta manifestationen vara i Kungsträdgården - utan att arrangören behövde betala hyran.

– Vi går inte in och betalar men vad vi gör är att de får disponera Kungsträdgården fritt. Vi har kallat in all personal vi har och bygger och flyttar om just nu, säger Roger Ticoalu, evenemangschef Stockholms stad, till TT.

Tusentals intresserade

Så de svenska landslagsspelarna behöver inte betala någon hyra.

– Nej, men om de vill donera medel till verksamheten (Locker Room Talk) så får de gärna göra det, men vi som arrangör kommer inte behöva pengarna för att manifestationen ska kunna äga rum på platsen, säger Roger Ticoalu.

Närmare 10 000 personer har anmält att de antingen är intresserade av eller kommer till Durmaz-manifestationen.