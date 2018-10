Dömd för barnvåldtäkt på bröllopsnatten

Den nyblivna bruden var bara 13 år när paret första gången hade sex. Nu döms hennes man till ett halvårs fängelse för våldtäkt mot barn, rapporterar Östra Småland.

Brottet begicks i Turkiet 2014, dit paret kommit som flyktingar från Syrien, och även i Turkiet är det förbjudet att ha sex med en minderåriga, konstaterar Kalmar tingsrätt.

Mannen, som var drygt 20 när han gifte sig, hävdar att det i hans hemland inte är ovanligt med giftermål med så unga personer och att han inte kände till att det var förbjudet att ha sex med minderåriga i Turkiet.

Flickan har under rättegången sagt att hon inte tvingats in i äktenskapet och att hon frivilligt hade sex med sin nyblivne make. Detta vägde domstolen in när den skulle ta ställning till strafflängden.