Girjas sameby får inte ensamrätt till jakt

– Domen är väldigt komprimerad och komplicerad. Till skillnad från tingsrättens dom som var ren och rak är hovrättens dom är mera åt ett kompromisshåll och mycket svårare att bedöma, säger advokat Peter Danowsky som representerar Girjas sameby.

Hovrätten går i sin dom i korthet igenom den historiska bakgrunden och landar alltså i att samebyn har "bättre rätt" till jakt och fiske i det aktuella området än vad staten har. Men det betyder inte att samebyn på egen hand kan besluta om jakt- och fiskerätter. Dagens system, där länsstyrelserna kan upplåta jakt och fiske till andra, kan inte rivas upp.

– Där säger vi att de regler som finns kan vi bara sätta ur spel om de strider mot grundlagen, och det gör de inte, förklarar rättens ordförande, hovrättspresident Margareta Bergström vid en pressträff i hovrätten.

Vunnit delvis

Hon sammanfattar domen så här:

– Samebyn har vunnit i den principiella frågan, men inte i den andra.

– I den viktiga frågan, att staten som fastighetsägare inte har den rätt som staten hela tiden har hävdat utan att samebyn har bättre rätt, så är domen samma framgång nu som i tingsrätten. Men det är klart att när domstolen anser att upplåtelserna kan fortsätta som tidigare så är det en besvikelse tycker jag, säger Peter Danowsky.

TT: Kommer ni att överklaga?

– Egentligen är det staten som borde överklaga men de kanske är nöjda med det här. Vi måste fundera på det, och överväga det noga.

"Bara positivt"

När TT når Matti Berg, ordförande i Girjas sameby, har han ännu inte hunnit sätta sig in hovrättsdomen fullt ut. Men just nu är han mycket nöjd med beslutet.

– Vi vann! Så känns det. Nu har jag inte hunnit sätta mig in i domen helt och hållet, vi får analysera den mer under dagen. Men just nu känns det bara positivt, säger Matti Berg till TT.

I och med att staten betraktas som förlorande part ska den betala rättegångskostnaderna, och därmed ersätta Girjas sameby med drygt 4 000 000 kronor.