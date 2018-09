Björklund: S har kontaktat oss

Björklund vill inte gå in i på vilket sätt Socialdemokraterna ska ha kontaktat Liberalerna.

– Alla möjliga partier kontaktar varandra, de har kontaktat Alliansen och även oss, säger han till TV4.

Partierna avvaktar för närvarande det slutliga valresultatet för att se om de rödgröna förblir det block med flest mandat.

– Alliansen kommer att behöva samarbeta med Socialdemokraterna i ett läge där Alliansen inte är största block, säger Björklund till TV4.

Statsminister Stefan Löfven (S) sade i valrörelsen "glöm det" på frågan om Socialdemokraterna kunde tänka sig att stödja en Alliansregering som är mindre än de rödgröna.

Björklund påpekar att det sägs mycket före ett val och att det behöver "rinna lite vatten" under broarna.

Moderaterna och Kristdemokraterna är mer öppna än Liberalerna och Centern för att pröva en Alliansregerings vingar även i ett läge där Alliansen är mindre än de rödgröna. Alla fyra Allianspartierna har dock sagt att de inte kommer att förhandla eller samarbeta med Sverigedemokraterna.

De rödgröna tycks nu försöka öka pressen på C och L att samarbeta över blockgränsen. Till DN uppger en Miljöpartikälla att man inom MP diskuterar om det vore en fördel om C eller L får talmansposten i riksdagen. Tanken är att en talman från C eller L lättare skulle kunna hitta den bästa regeringskonstellationen.