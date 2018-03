Begärs häktad för mer än 100 barnvåldtäkter

En man i Kalmar län begärs häktad för mer än 100 misstänkta våldtäkter mot barn. Mannen sitter redan häktad som misstänkt för andra våldtäkter, berättar åklagare Bengt Wahlström för TT.

Sedan tidigare sitter han häktad som misstänkt för misshandel, grov misshandel och två fall av våldtäkter. Under pågående polisutredning har uppgifter kommit fram som lett till de nya misstankarna. Enligt dem ska en tonåring ha utsatts för mer än 100 våldtäkter under åren 2011-2013 och en annan person ska ha utsatts för våldtäkter vid fyra tillfällen under 2016 och 2017.

Mannen, som är i 20-årsåldern, är också misstänkt för sex fall av koppleri i Kalmar, Växjö och Karlskrona.

TT: Har han gjort några medgivanden?

– Han erkänner vissa bitar och han förnekar andra, säger åklagaren.

Häktningsförhandling hålls i Kalmar tingsrätt i eftermiddag.