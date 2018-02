Akilovs kontakter pekar mot IS-ledare i Irak

När Akilov den 7 april 2017 sätter sig i lastbilen skickar han en bild bakom vindrutan till kontakten "Togut Shikan" på mobilappen Zello, visar polisens undersökning av hans mobil.

I polisförhör berättar Akilov att han under färden längs med Drottninggatan pratar med två personer via kontot. En av dem kallar sig Abu Osama Noraki - "Osamas far från Nurek" (ett distrikt i Tadzjkistan) - enligt Akilov själv.

– Det var amiren (befälhavaren) i vår stat, säger han till förhörsledaren.

På fråga vad han pratade om med Abu Osama Noraki svarar Akilov:

– Det var ju han som styrde mina handlingar.

"Från Mosul"

Sammanlagt har Akilov chattkonversationer med tolv kontaktprofiler som åklagaren i åtalet beskriver som "terrorrelaterade". Många kontakter har skett med appen Zello. Nästan alla är på tadzjikiska (Akilov tillhör den tadzjikiska minoriteten i Uzbekistan), medan en är på uzbekiska och någon på ryska.

TT har tillsammans med redaktionen på Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL), specialiserad på Centralasien, granskat kontakterna. Personerna bakom dem använder smeknamn som är identiska med dem som flera sedan tidigare kända IS-ledare använder. Ledtrådarna pekar mot Irak.

– De tyder på att dådet samordnades från Mosul i Irak av högt uppsatta icke-arabiska ledare inom Islamiska staten, säger RFE/RL:s reporter Sirojiddin Tolibov, som länge granskat IS-anhängare från de centralasiatiska länderna.

"Avgudastatyernas förstörare"

Staden Mosul hölls under tiden för Akilovs attentat av IS, men återtogs av Iraks regeringsarmé i juli 2017.

Kontona som kan knytas till flera av Akilovs förmodade kontakter är fortfarande aktiva, enligt Tolibovs granskning. RFE/RL får "återkommande bekräftade uppgifter" om personerna, säger han.

– Vi följer dessa militanta personer nära och har gjort det både före och efter attacken.

Det är svårt att veta exakt vilka som ligger bakom varje enskilt konto, bland annat för att användarna kan registrerar sig anonymt. Men Abu Osama Noraki är ett smeknamn som används av en känd IS-ledare från Tadzjikistan.

På Appen Zello är flera av de användarnamn som nämns i polisutredningen fortfarande aktiva. En kontakt med namnet "Tokut Shikan" ("Avgudastatyernas förstörare" på tadzjikiska) som stöder "Islamiska kalifatet" har 14 600 prenumeranter. Flera av kontos administratörer har IS-flaggor som sina profilbilder.