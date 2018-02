Akilov om de hemliga kontakterna

Poliserna som förhör Rakhmat Akilov är grundliga. Varje rörelse granskas och förhörsledarna vill ha hans förklaringar till dem. På samma sätt är det med de många chattar och samtal som Akilov har fört via olika appar i sin telefon.

I förhören berättar Akilov att det är "bröder" från den "Islamiska staten" som han rådgör med före, under och efter det terrordåd som han villigt tar på sig ansvaret för.

"Jag minns inte exakt vad det var som jag sa men jag vet att jag kommunicerade med människor som finns i de trakterna, alltså i Islamiska staten", säger Rakhmat Akilov i polisförhör.

Söker medgivande

Akilov skickar bilder på tilltänkta mål till personer som han tror befinner sig i IS-kontrollerade områden. Han skickar även bilder och beskrivningar av kemikalier som han försökte framställa för att tillverka en bomb. Kommunikationerna har varit av stor vikt för Akilov som aktivt sökte ett medgivande för att utföra ett terrordåd - och fick det.

"Var det på så sätt att du väntade på att få någon form av godkännande eller klar-besked från någon?" undrar förhörsledaren.

Rakhmat Akilovs svar är kort och koncist: "Ja".

Inför attacken oroar han sig för att muslimer kanske skulle kunna komma till skada.

"Jag vet att det var ett foto på tjejer i huvuddukar och jag tog det där fotot och skickade och frågade omâ?¦ och skrev att de är muslimer och hur blir det om de hamnar under bilen liksomâ?¦ om det spelar någon roll. Och svaret jag fick det var att i och med att det, att det här är ett icke-muslimskt land så går det lika bra, att det spelar ingen roll", säger Akilov.

Avger trohetslöfte

Av särskild betydelse för Rakhmat Akilov är att IS inte tar avstånd från hans terrordåd. Han ber om instruktioner för att kunna avge ett trohetslöfte till IS på korrekt arabiska. Innan han kapar lastbilden spelar han in videor där han avger eden och skickar dem till sina kontakter.

Även efter dådet fortsätter Akilovs kommunikation med "bröderna", men batteriet i hans telefon tar slut medan han flyr ut ur Stockholm. I häktet hålls Akilov helt isolerad från omvärlden och han vet inte att IS inte tar på sig attacken i Stockholm. Under ett förhör i mitten av augusti försöker han förmå de närvarande poliserna att berätta om IS på något sätt har kommenterat dådet:

"Bara om ni kanske säger att en viss organisation har sagt och bekräftat att ja, han var en av våra egna då vet jag att meddelandet har kommit fram".