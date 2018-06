Åkesson: Bra utgångsläge

Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson är nöjd över SCB:s siffror.

– Det är ett väldigt bra resultat i den här mätningen. Vi brukar ligga väldigt lågt i SCB. Så det här är ett bra utgångsläge, säger han.

SD får 18,5 procent i SCB:s mätning, vilket är 3,7 procentenheter högre än i november.

– Vi är det parti som har ökat mest sedan förra valet. Vi är det parti som just nu dominerar debatten och vi äger många av de frågor som just nu är viktigast. Så jag känner att vi har ett bra utgångsläge och en bra period just nu, säger Jimmie Åkesson.

Han tror att migrationsfrågan är en förklaring till ökningen.

– Många väljer oss för att vi är mest trovärdiga i den frågan. Samtidigt ser vi i andra mätningar att vi ökar bland kvinnor i LO-kollektivet, till exempel. Det kan man tänka sig har att göra med våra satsningar i hälso- och sjukvården, säger Åkesson.