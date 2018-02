Fler asylsökande när skärpt lag slopas

Om Migrationsverkets nya prognos slår in innebär det att antalet asylsökande sjunker för tredje året i rad. Förra året sökte knappt 26 000 asyl i Sverige.

– Vi ser ett mer stabilt antal asylansökningar de senaste åren, säger generaldirektören Mikael Ribbenvik.

Om flyktingavtalet mellan Turkiet och EU skulle upphöra tros siffran kunna bli uppemot 48 000, men sannolikheten för det bedöms vara liten.

Den nedåtgående trenden kan dock brytas när den tillfälligt skärpta asyllagen upphör sommaren 2019.

Ökar åter

Migrationsverket räknar då med att de asylsökande ökar från 23 000 i år till 29 000 år 2019.

– Det är främst av att den tillfälliga lagen upphör, säger Ribbenvik.

En återgång till den gamla lagstiftningen som gällde fram till senhösten 2015 innebär permanenta uppehållstillstånd som huvudregel för dem som bedöms behöva skydd.

Det innebär också mer generösa bestämmelser för anhöriginvandring än i dag.

– Det kommer så klart att påverka även anhöriginvandringen, säger Ribbenvik.

Viss eftersläpning

Den ökningen kommer dock inte att märkas förrän några år längre fram, eftersom det finns en eftersläpning.

– Det är väldigt många anhöriga som fått tillstånd på senare tid eftersom deras beslut varit fattade enligt gamla lagstiftningen, säger Ribbenvik.

Migrationsverket väntas avgöra 83 000 anknytningsärenden i år och drygt 40 000 per år åren därefter.

Under de senaste tre åren har Migrationsverket fattat beslut i en kvarts miljon asylärenden. Till halvårsskiftet ska beslut ha fattats i alla asylärenden som kom in före 2017.

Snabbare beslut

Det skapar, enligt Ribbenvik, förutsättningar för en snabbare asylprocess. Handläggningstiden för nya ansökningar väntas vara omkring fyra månader i höst.

Av de som inte får uppehållstillstånd bedöms 10 800 återvända självmant i år och de kommande åren.

Migrationsverket uppger att man nu får mer tid att fokusera på återvändandearbetet.

– Det handlar om ett ganska omfattande arbete där man informerar om vad som gäller om man fått avslag i Sverige. Och vi jobbar ständigt med identitetsfrågan som är en förutsättning för att lyckas genomföra återvändandet, säger Ribbenvik.

Av de som får asylavslag bedöms drygt 12 000 under 2018 och drygt 14 000 under 2019 att avvika. Det kan innebära att de går under jorden i Sverige eller lämnar landet utan att meddela.