Vinnarkoreograf bakom Ingrossos nummer

Sist ut under första deltävlingen i Karlstad är Benjamin Ingrosso med bidraget "Dance you off". 2017 deltog han för första gången i musiktävlingen, tog sig till final men slutade på en femteplats. Istället var det Robin Bengtsson som fick tävla i Eurovision Song Contest med sitt bidrag "I can't go on".

I år har Benjamin Ingrosso valt att samarbeta ihop med Zain Odelstål, samme koreograf som skapade fjolårets vinnarnummer. När det är dags för hans bidrag rullas en mindre, lysrörsbeklädd scen in som artisten uppträder ifrån.

– Det var Zain som fick den här idén, och jag kunde inte ha blivit stoltare, säger Benjamin Ingrosso.

TT: Du har både samma stylist och koreograf som Robin Bengtsson hade i fjol. Är det här en Eurovisionsatsning?

– Va, nej! Det är bara att de är så duktiga och proffsiga, vi klickade. Robins nummer förra året var ju jättebra, ett grymt nummer, säger artisten.

TT: Hur dyr var scenen?

– Det kan jag inte svara på, det är mitt skivbolag som fixar det. Jag tackar och bugar över det jag får framför mig.