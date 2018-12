Videorekord för Ariana Grande

Ariana Grandes video till låten "Thank u, next" slår rekord. Samma kväll som den släpptes blev den snabbt den mest sedda på Youtubes tjänst där videor visas för första gången och fans kan titta och chatta tillsammans under premiärvisningen.

Som mest tittade 829 000 fans samtidigt, skriver Billboard.

Videon återskapar scener från klassiska filmer från 2000-talet, som "Mean girls", "Legally blonde", "Bring it on" och "13 snart 30" och innehåller en rad gästroller från bland andra realitymamman Kris Jenner och skådespelaren Jonathan Bennett.

Fansen såg även till att slå rekord i chattmeddelanden under premiärvisningen: över en halv miljon meddelanden skickades i anslutning till premiärvisningen.

Tio timmar efter premiären har videon nu setts över 31,3 miljoner gånger.