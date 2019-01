Ungdomar avgör Figaros öde

Mozarts klassiska opera "Figaros bröllop", hur står den sig i ljuset av metoo-rörelsen? Det ska Göteborgsoperan undersöka i vår tillsammans med högstadieelever - som själva får chans att ändra på handlingen.

Elever från sju högstadier i Göteborg och dess kranskommuner ska fördjupa sig i operans handling i projektet "Me too, Figaro". De ska också diskutera sexuella trakasserier, och efter att ha sett sångare från Göteborgsoperan framföra en destillerad version av verket får de föreslå hur vissa nyckelscener hade kunnat göras annorlunda.

"Musikteater är vårt kraftfulla verktyg för att få unga att beröras och få syn på mänskliga relationer. Grejen med just 'Figaros bröllop' är att den speglar så många olika kärleksrelationer och maktstrukturer. Pjäsen som ligger till grund för Mozarts opera skrevs på 1700-talet men strukturerna finns kvar i dagens samhälle", säger operasångaren Frida Engström som ligger bakom "Me too, Figaro", i ett pressmeddelande.

"Figaros bröllop" skrevs 1786 och librettot av Lorenzo da Ponte bygger på Pierre Augustin Caron de Beaumarchais komedi "Le mariage de Figaro" från 1778.