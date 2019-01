Unga Klara lämnar hemmascenen i Stockholm och ger sig ut på sin första stora riksturné. Under året ska teatern, som är Sveriges nationella scen för barn och unga, turnera med fyra olika föreställningar. Under turnén blir det urpremiär av Farnaz Arbabis pjäs "För att jag säger det" samt nypremiärer av tidigare spelade "X" (också Arbabi), "Girls will make you blush" (Åsa Lindholm) och "De jag egentligen är" (Erik Uddenberg).

Den exakta turnéplanen är inte klar, men enligt ett pressmeddelande från teatern blir det nedslag i tio svenska städer samt fyra internationella nedslag.

Unga Klara grundades av Suzanne Osten 1975. Farnaz Arbabi och Gustav Deinoff är konstnärliga ledare sedan 2014.