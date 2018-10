U2 hedrade Kim Larsen på scen

På söndagsmorgonen gick Larsen bort, 72 år gammal.

Dödsfallet gick inte bandet U2 förbi. När de spelade på Royal Arena i Köpenhamn samma kväll riktade de en hyllning till den folkkäre danske rocksångaren, rapporterar SVT Skåne.

I slutet av konserten prydde en bild på Larsen den stora skärmen bakom bandet. Sångaren Bono förklarade att konserten var tillägnad Kim Larsen och U2 spelade en version av hans band Gasolins "This is my life" från 1976.

Enligt konsertbesökaren Michael Linck var reaktionerna enorma i den fullsatta arenan.

– Jag tyckte det var riktigt fint gjort av U2 att göra en hyllning. Speciellt med tanke på det var samma dag som han gick bort, säger han till SVT.