TV3 stryker program efter kränkande skämt

Efter hård kritik valde TV3 att ändra om i måndagskvällens tv-tablå och stryka dejtingsåpan "Are you the one", skriver Expressen.

Måndagens avsnitt fanns tillgängligt på strömningstjänsten Viafree redan på dagen och flera tittare reagerade då starkt på en ett skämt från programledaren Martin Björk då några av de manliga deltagarna ska para ihop rätt påstående med rätt kvinnlig deltagare. Han frågar då vem som "egentligen föddes som kille" varpå deltagarna ser perplexa och paffa ut innan Björk meddelar att han bara skojat.

På Instagram ber han nu om ursäkt: "Ett från början oförsiktigt skämt som landade helt fel o borde aldrig ha sänts det är jag den första att skriva under på".

TV3 valde på måndagskvällen att visa en repris av avsnittet från i onsdags. Det strukna avsnittet kommer att visas tillsammans med nästa avsnitt på tisdagskvällen efter att ha klippts om.

"Are you the one" kretsar kring 20 singlar som ska försöka ta reda på vem som är deras "perfect match" genom att umgås, dejta och tävla. Lyckas alla hitta den person som valts ut till dem, baserat på djupintervjuer och tester, får de alla dela på en miljon kronor.