Tua Selge fick lämna "Idol"

Temat för kvällen var storband och idolerna skulle sjunga låtar från en svunnen tid. Och först ut var just 17-åriga Tua Selge med Frank Sinatras "Fly me to the moon".

Men hon lyckades varken ta juryn eller tittarna hela vägen ut i rymden. Även om Kichti Tomita kallade slutet av framträdandet för genialiskt var scenspråket "ganska lamt" enligt Anders Bagge.

– Det var charmigt men det hade kunnat vara mer charmigt, tyckte jurymedlemmen Nikki Amini.

Ledsen och stolt

När tittarna sagt sitt och rösterna var räknade var det en ledsen men stolt Tua Selge som stod sist kvar på scenen med programledaren Gina Dirawi.

– När jag kom in i juryrummet stod jag och skakade och det gjorde jag inte på den här scenen i kväll. Jag känner att jag har vuxit så mycket som person och på scenen, berättade hon.

Selge var dock långt ifrån den enda som fick ta emot kritik under kvällen. Inte en enda av deltagarna lyckades helt och fullt golva den oeniga juryn.

"Jävligt on point"

Medan Anders Bagge blev "skitstressad" av Maximilian Bergstrand som twistade loss på scenen och sjöng låten "Tutti frutti" av Little Richard, tyckte Alexander Kronlund att hans framträdande var "jävligt on point".

Kichti Tomita protesterade högljutt när Nikki Amini kritiserade Kadiatou Holm Keita för att hon inte gav tillräckligt mycket på scenen.

Som mest samstämmiga var juryn trots allt efter Williams Strids tolkning av Sam & Daves låt "Hold on, I'm comin'".

– Du sopar banan med alla. Jag bara sitter här så jävla stolt över dig, förlåt att jag svär, sade en salig Anders Bagge efter numret.