"Transformers" kan vinna kalkonpris

På tisdag avslöjas det vilka som blir nominerade till ett av världens finaste filmpriser, Oscar. Men i dag offentliggjordes de nominerade till ett inte lika åtråvärt pris, nämligen Razzie Awards.

Flest nomineringar har actionfilmen "Transformers: The last knight". Därefter kommer "Fifty shades darker" på åtta nomineringar. De både filmerna tävlar i kategorin sämsta film mot "Baywatch", "The emoji movie" och "The mummy".

Bland de nominerade skådespelarna hittas stora Hollywoodstjärnor. Johnny Depp, Tom Cruise, Susan Sarandon och Jennifer Lawrence kan alla tilldelas en Razzie för sina knackiga prestationer.

Golden Raspberry Awards, som priset egentligen heter, startades som en motpol till Oscarsgalan. Statyetterna delas ut den 3 mars, en dag innan Oscarsgalan.